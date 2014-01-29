Standard & Poor's знизило прогноз зростання держборгу України

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Ratings Services знизило прогноз зростання держборгу України у 2014 році до 38% ВВП з прогнозованих у листопаді 2013 року 40% ВВП, йдеться у звіті агентства, текст якого має УНІАН.

«За нашими прогнозами, у 2014 році зміна боргу уряду становитиме близько 6% ВВП, а чистий борг уряду становитиме приблизно 38% ВВП», - йдеться в повідомленні агентства.

Згідно з очікуваннями S&P, кредити з боку Росії забезпечать рефінансування витрат на обслуговування і погашення валютного боргу уряду України у 2014-2015 роках і не призведуть до значного збільшення держборгу. За оцінками агентства, близько 52% усього обсягу боргу номіновано в іноземній валюті, хоча значна частина цих валютних зобов'язань складається з кредитів, виданих на пільгових умовах.

Агентство оцінює дефіцит держбюджету і рівень держборгу за підсумками 2013 року у 7,5% ВВП і 36,9% ВВП, відповідно.

Згідно з прогнозами S&P, дефіцит держбюджету України буде знижено до 5,6% ВВП у 2014 році, до 4,6% ВВП - у 2015 році і до 4% ВВП - у 2016 році. Рівень держборгу на ці роки прогнозується у 38,5%, 38,6% і 37,4% ВВП, відповідно.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2013 року Standard & Poor's прогнозував зростання держборгу України у 2014 році до 40% ВВП.

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України за грудень 2013 року зросла на 4,335 млрд дол., або на 6,31%, - до 73,078 млрд дол. (584,114 млрд в гривневому еквіваленті), за січень-грудень 2013 року - на 8,583 млрд дол., або на 13,31%.

Закон України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" передбачає доходи держбюджету на рівні 395,304 млрд грн, витрати - 462,212 млрд грн, граничний дефіцит - 71,564 млрд грн, або 4,3 % ВВП. Граничний рівень держборгу на 2014 рік встановлено на рівні 585,484 млрд грн, або 35% ВВП, обсяг наданих держгарантій - 50 млрд грн.