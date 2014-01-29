Банк Пінчука закінчив рік зі збитками у 23 млн грн

«Банк Кредит Дніпро», що входить до групи вликих, у 2013 році отримав 23,013 млн грн збитку, в той час як за 2012 рік банк отримав 1,647 млн грн прибутку, повідомляється у звітності банку на офіційному сайті.

Відповідно до звітності, з початку 2013 року активи банку знизилися на 29,61% - до 5,892 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 27,38%, до 3,789 млрд грн, зобов'язання - на 31,63%, до 5,316 млрд грн, кошти клієнтів - на 21,02%, до 4,904 млрд грн, власний капітал - на 3,25%, до 576,382 млн грн, статутний капітал не змінився і становить 315 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, «Банк Кредит Дніпро» у 2012 році знизив прибуток порівняно з 2011 роком на 15,9% - до 1,65 млн грн.

«Банк Кредит Дніпро» (р. Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1993 року. Власниками банку є бізнесмен Віктор Пінчук і члени його сім'ї через компанію «Бренкрофт Ентерпрайзес Лтд» (Кіпр).

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