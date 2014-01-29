Митна ситуація на українсько-російському кордоні залишається спокійною

Міністерство доходів і зборів України постійно відстежує ситуацію на українсько-російському кордоні в частині можливого ускладнення переміщення товарів, і поки не зафіксувало випадків виникнення черг або надзвичайних ситуацій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міндоходів у відповідь на повідомлення низки ЗМІ про те, що Федеральна митна служба Російської Федерації має намір внести зміни до режиму митного оформлення імпорту та експорту, що спричинить певні складності, насамперед, для українських товаровиробників.

«Міністерство доходів і зборів України уважно відстежує ситуацію на митних пунктах пропуску на українсько-російському кордоні, - йдеться у повідомленні Міндоходів . - На сьогодні Федеральна митна служба РФ не направляла у Міндоходів України жодного повідомлення про зміну порядку митного контролю».

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У міністерстві нагадали, що у 2013 році за підсумками низки зустрічей, як на експертному рівні, так і на керівному рівні, було досягнуто домовленості про обмін необхідною інформацією, в першу чергу, про можливі зміни у митному контролі.

«Водночас Міндоходів підтверджує свою готовність до всеосяжної підтримки українських виробників і створення максимально комфортних умов для ведення зовнішньої торгівлі», - відзначили в міністерстві, уточнивши, що інформацію про будь-які складнощі на кордоні можна повідомляти на гарячу лінію сервісу «Пульс».

Раніше низка ЗМІ повідомила про те, що сьогодні, 29 січня, о 00:00 митна служба РФ почне застосовувати режим 100%-го огляду товарів, що імпортуються з України . Підставою для таких дій може послужити розпорядження Федеральної митної служби РФ для митниць у російських регіонах.