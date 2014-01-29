Банки України віднесли до групи найслабкіших за рівнем ризиків

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s відносить банківський сектор України до групи 10 (найслабкіша група) за рівнем галузевих і країнових ризиків (Banking Industry Country Risk Assessment — BICRA), й оцінює частку проблемних кредитів у банківському секторі в 40% сукупного обсягу кредитів, йдеться в звіті агентства, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Частка проблемних кредитів у банківському секторі, включаючи непрацюючі й реструктуризовані кредити, оцінюється нами як дуже висока (близько 40% сукупного обсягу кредитів) і може збільшитися в разі різкої девальвації гривні, оскільки, за даними на листопад 2013 р. (останні доступні дані), 34% банківських кредитів було номіновано в іноземній валюті», - йдеться в звіті.

На думку аналітиків рейтингового агентства, слабкість банківської системи України має негативний вплив на гнучкість грошово-кредитної політики та функціонування механізмів грошово-кредитної трансмісії.

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією Національного банку, частка простроченої заборгованості в загальному обсязі наданих банками кредитів за підсумками листопада 2013 року становила 8,33%, що на 0,51 п.п. менше, ніж за підсумками попереднього місяця. У листопаді банки збільшили обсяг наданих кредитів на 2,47%, або 21,431 млрд грн, - до 889,938 млрд грн. Обсяг простроченої заборгованості за кредитами українських банківу листопаді 2013 року порівняно з жовтнем знизився на 3,46%, або на 2,660 млрд грн, - до 74,155 млрд грн.