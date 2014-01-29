«Райффайзен Банк Аваль» за рік збільшив прибуток майже в 22 рази

«Райффайзен Банк Аваль» в 2013 році порівняно з 2012 роком збільшив прибуток в 21,6 разу - до 730,045 млн грн, повідомляється у звітності банку за національними стандартами.

Відповідно до звітності, з початку 2013 року активи банку знизилися на 9,05% - до 43,460 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів зросли на 3,74% - до 27,047 млрд грн, зобов'язання знизилися на 12,58% - до 36,223 млрд грн, кошти клієнтів - на 4,98%, до 26,419 млрд грн, власний капітал зріс на 14,04% - до 7,237 млрд грн, статутний капітал - на 0,01%, до 3,003 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, «Райффайзен Банк Аваль» в 2012 році за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) збільшив прибуток в 10 разів - до 319,44 млн грн порівняно з показником 2011 року у 30,66 млн грн.

«Райффайзен Банк Аваль» (Київ р.) працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків.

З 2005 року банк належить міжнародній фінансовій групі «Райффайзен Банк Інтернаціональ», Австрія (96,41% акцій банку).

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