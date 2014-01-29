Путін доручив уряду виконувати домовленості з Україною в повному обсязі

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на нараді з членами російського уряду.

«Хочу звернути увагу уряду на те, що турбує наших українських колег і друзів, а саме на необхідність виконань всіх наших домовленостей у фінансовій сфері, маю на увазі наші домовленості щодо кредитів і у сфері енергетики. Попросив би уряд в повному обсязі виконувати ці наші домовленості», - сказав Путін.

При цьому він повідомив, що ситуація в Україні вчора обговорювалася в Брюсселі на саміті Росія-ЄС.

«Вчора були проведені досить ґрунтовні переговори в Брюсселі з нашими європейськими колегами, ми обговорювали широкий спектр питань взаємодії між Росією і Євросоюзом, у тому числі говорили і про розвиток наших відносин з країнами, які є нашими європейськими колегами включені в програму «Східного партнерства», говорили, звісно, і про Україну», - додав він.

Читайте такожВіце-премєр РФ назвав умови продовження фінансової підтримки УкраїниЯк повідомляв УНІАН, вчора, 28 січня, в Брюсселі Путін заявив, що уряд Росії не має наміру переглядати домовленості з Україною про надання їй кредиту і ціни на газ, якщо до влади в Україні прийде опозиція.

«Чи ми будемо переглядати наші домовленості щодо кредиту і щодо енергетики, якщо до влади в Україні прийде опозиція? Не будемо. Для нас не важливо. Ми ж вели конструктивний діалог з урядом України, коли цей уряд очолювала Юлія Тимошенко», - сказав російський Президент.

Він зазначив, що для РФ важлива кредитоспроможність України.

«І ми хочемо бути впевненими, що ці гроші повернуться», - підкреслив Путін.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2013 року в Москві під час засідання Українсько-російської Міждержавної комісії під головуванням Президентів України і РФ Віктора Януковича і Володимира Путіна було досягнуто домовленостей про зниження вартості російського газу для України на третину - до 268,5 дол. за 1 тис. кубометрів, а також про придбання Росією за рахунок коштів Фонду національного добробуту (ФНБ) українських суверенних євробондів на 15 млрд дол.

28 січня Президент України Віктор Янукович прийняв відставку прем'єр-міністра України Миколи Азарова і всього складу уряду.