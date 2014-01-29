Росія виконає зобов'язання перед Україною після формування нового Кабміну

Президент Росії Володимир Путін погодився з пропозицією прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва виконувати фінансові та енергетичні зобов'язання перед Україною тільки після формування нового українського уряду.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на нараді з членами російського уряду.

Читайте такожПутін доручив уряду виконувати домовленості з Україною в повному обсязіМедведєв зазначив, що уряд Росії розуміє необхідність виконання всіх домовленостей з Україною. Водночас він підкреслив, що це має робитися осмислено. «Осмислено ми можемо це робити тільки тоді, коли будемо розуміти, який економічний курс буде у нового уряду, хто буде там працювати і яких правил вони дотримуватимуться», - сказав Медведєв.

Крім того, він повідомив про переговори з екс-прем'єром України Миколою Азаровим з погашення боргу за поставлений російський газ.

«Це розумно. Давайте дочекаємося формування нового уряду України», - сказав Путін.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня Янукович прийняв відставку прем'єр-міністра Азарова і усього складу уряду.

Того самого дня в Брюсселі Путін заявив, що уряд РФ не має наміру переглядати домовленості з Україною про надання їй кредиту і ціни на газ, якщо до влади в Україні прийде опозиція. «Чи будемо ми переглядати наші домовленості по кредиту і по енергетиці, якщо до влади (в Україні) прийде опозиція? Не будемо. Для нас не важливо. Ми ж вели конструктивний діалог з урядом України, коли цей уряд очолювала Юлія Тимошенко», - сказав Путін.

Він зазначив, що для РФ важлива кредитоспроможність України . «І ми хочемо бути впевненими, що ці гроші повернуться», - підкреслив Путін.

17 грудня 2013 року в Москві під час засідання Українсько-Російської міждержавної комісії під головуванням президентів Віктора Януковича і Путіна були досягнуті домовленості про зниження вартості російського газу для України на третину - до 268,5 дол. за 1 тис. кубометрів, а також про придбання Росією за рахунок коштів Фонду національного добробуту (ФНД) українських суверенних євробондів на 15 млрд дол.