Нацбанк третій день поспіль пропонує долар по 8,40 грн

Національний банк України у середу, 29 січня, третій день поспіль виходить на міжбанківський валютний ринок з інтервенціями на підтримку гривні, пропонуючи долар за курсом 8,4 грн/дол., повідомив УНІАН дилер великого комерційного банку.

За оцінками учасників ринку, обсяг інтервенцій за 27 і 28 січня становив понад 800 млн дол.

«НБУ продавав близько 50% від суми заявки, якщо заявка була в межах ліміту, відкритого на банк», - говорить співрозмовник агентства.

За його словами, це викликало зменшення ліквідності в банківській системі.

Читайте такожГривня увійшла до списку найбільш недооцінених валют світу«За результатами інтервенції 29 січня залишки в системі скоротяться до рівнів, за яких дефіцит ліквідності в національній валюті стримуватиме тиск на курс», - говорить дилер.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 29 січня, на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара на 12:00 підвищилися до 8,4800/8,4900 грн/дол. проти 8,5000/8,5300 грн/дол. на відкритті торгів.