До державного та місцевих бюджетів перераховано 13 млрд грн податків

До державного та місцевих бюджетів з початку поточного року перераховано 12,9 млрд грн податків і зборів, а в соціальні фонди спрямовано 11,4 млрд грн платежів з єдиного соціального внеску, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства доходів і зборів України з посиланням на спеціальну заяву міністра Олександра Клименка.

«Уряд продовжує тимчасово виконувати свої обов'язки, поки між владою та опозицією триває діалог і пошук компромісних рішень, - цитує прес-служба міністра. - У цей непростий для країни час Міністерство доходів і зборів працює у штатному режимі ... Ми не маємо права допустити, щоб політичні процеси спровокували економічну кризу, оскільки це не відповідає ні інтересам країни, ні інтересам громадянського суспільства».

За словами міністра, з початку року Міндоходів зареєструвало майже 2,5 тис. нових підприємств. «Підприємствам виплачено 2,9 млрд грн бюджетного відшкодування ПДВ, ще 3 млрд грн перебувають на виконанні у Держказначействі», - підкреслив у своїй заяві міністр.

Він зазначив, що Міндоходів налаштоване на активну роботу з інвесторами, бізнесом, оскільки у стабільності і пошуку нових можливостей для розвитку закладено спільний інтерес. Крім того, міністерство робить все необхідне для безперебійного надання громадянам, платникам податків та суб'єктам зовнішньополітичної діяльності всіх необхідних послуг. Зокрема, за інформацією Клименка, послугами сервісних центрів, де триває прийом річної звітності суб'єктів господарювання, вже скористалися 2,7 млн платників податків. Їм надано більш як 220 тисяч адміністративних послуг.

«Звертаю увагу, Міністерство доходів і зборів було і залишається поза політикою. Як і раніше, ми готові стояти на сторожі законних прав та інтересів платників податків, захищати їх від будь-якого тиску, протиправних дій та корупційних ризиків», - йдеться в заяві Клименка.

Водночас міністр висловив глибоку повагу щодо громадянської активності українців, водночас закликав усі сторони політичного конфлікту утриматися від застосування сили і радикальних дій.

«Вірю, що ми, українці, зможемо знайти у собі мудрість і сили, щоб з честю вийти з цієї непростої ситуації, зберегти мир, спокій та економічну стабільність в нашій країні Україні», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 січня, відкриваючи засідання уряду, в.о. прем'єр-міністра України Сергій Арбузов доручив міністрам економічного розвитку, фінансів, доходів і зборів активізувати діалог з інвесторами.

Крім того, в Міндоходів неодноразово заявляли про те, що підрозділи міністерства працюють у штатному режимі, а співробітники оперативних підрозділів, зокрема, податкової міліції переміщаються по країні виключно в рамках виконання своїх прямих обов'язків і функцій, а не з метою участі в можливих силових акціях у центрі Києва.