Долар завершив день на міжбанку зниженням до 8,5 грн

У середу, 29 січня, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара знизилися до 8,4850/8,5000 грн/дол. з 8,4800/8,4900 грн/дол. на 12:00.

Як повідомляє фінансова компанія ІнтерБізнесКонсалтинг, котирування гривні щодо євро на час закриття торгів підвищилися до 11,5690/11,5935 грн/євро з 11,5980/11,6155 грн/євро на 12:00.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3630/1,3680.

Щодо російського рубля котирування гривні на час закриття торгів підвищилися до 0,2426/0,2432 грн/рубль з 0,2435/0,2441 грн/рубль на 12:00.

У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 34,9735 (+0,3165).

Як повідомляв УНІАН, за інформацією учасників ринку, Нацбанк у середу третій день поспіль вийшов на валютний ринок з інтервенціями на підтримку гривні, продаючи валюту за 8,40 грн/дол.

У вівторок, 28 січня, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 8,5150/8,5350 грн/дол., щодо євро - на рівні 11,6150/11,6465 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,2459/0,2466 грн/рубль.