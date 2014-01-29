Курс долара на Московській біржі оновив максимум з березня 2009 року

Курс долара на Московській біржі перевищив психологічну позначку в 35 руб., оновивши максимум з березня 2009 року. До історичного рекорду йому залишається рости близько 1,7 руб.

Вартість бівалютного кошика розміром 0,55 долара і 0,45 євро збільшилася на 32 коп. в порівнянні з рівнем попереднього закриття і склала 40,79 руб., передає «Газета.Ru».

Євро також побив всі рекорди і наближається до 48 руб.

Як повідомляв УНІАН, у поточному році ЦБ Росії дев'ять разів зсував межі бівалютного коридору по 5 копійок вгору, а 27 січня, коли вартість бівалютного кошика на біржі вийшла на верхню межу, регулятор вперше змушений був підвищити коридор за день відразу на 15 копійок. Продаючи стільки валюти, скільки було необхідно для утримання кошика в рамках коридору, ЦБ тричі вибрав обсяг інтервенцій в 350 мільйонів доларів і, відповідно, тричі зсував коридор, кожен раз на 5 копійок.

Станом на початок 2014 року, межі коридору знаходилися на рівні 33,05-40,05 рубля, в цілому за минулий рік вони зрушили на 1,4 рубля.