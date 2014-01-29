Нацбанк спробує утримати курс гривні не вище 8,5 грн/дол. - експерти

Національний банк України буде намагатися утримувати курс гривні на рівні, що не перевищує 8,5 грн/дол., вважають опитані УНІАН експерти.

За словами директора казначейства «Райффайзен Банку Аваль» Володимира Кравченка, сьогодні на міжбанківському валютному ринку пара долар-гривня торгувалася на рівні 8,48/8,49 грн/дол.

«Сьогодні Нацбанк вчергове заявив про інтервенції. НБУ зміг переломити тенденцію і, схоже, буде намагатися утримувати курс на рівні, що не перевищує 8,50 грн/дол.», - сказав експерт.

На думку директора дилінгового центру казначейства «Діамантбанку», завдяки інтервенції НБУ девальвація гривні буде стримуватися і курс національної валюти поступово зміцнюватиметься.

«Думаю, що до кінця поточного тижня курс долара буде становити 8,30/8,60 грн/дол.», - прогнозує експерт.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк в середу третій день поспіль вийшов на валютний ринок з інтервенціями на підтримку гривні, продаючи валюту по 8,40 грн/дол.

У середу, 29 січня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара знизилися до 8,4850/8,5000 грн/дол. з 8,4800/8,4900 грн/дол. на 12:00.