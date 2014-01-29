Кабмін прогнозує зростання інфляції в 2014 році до 8,3%

Кабінет міністрів України прогнозує зростання споживчих цін за підсумками 2014 року на рівні 8,3% (грудень до грудня) і зростання цін виробників на рівні 8,6%, йдеться в постанові уряду № 978, що затверджує макропоказники розвитку України в 2014 році.

Читайте такожВ Україні погіршився індекс споживчих настроївПостанова, зокрема, закріплює показник номінального ВВП на рівні 1,653 трлн грн, із прогнозованим зростанням за підсумками року в 3%. Прибуток підприємств - на рівні 302,1 млрд грн, фонд оплати праці найманих працівників, включаючи зарплату військовослужбовців, на рівні 511,6 млрд грн при середній зарплаті у 3 575 грн і рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці в 7,1-7,4%.

Сальдо торгового балансу закріплено на рівні «мінус» 14,61 млрд дол. при експорті 104,6 млрд дол. та імпорті 119,3 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, закон України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" передбачає номінальний ВВП за підсумками 2014 року на рівні 1,695 трлн грн, зростання реального ВВП - 3%. Водночас провідні світові рейтингові агентства, а також Міжнародний валютний фонд прогнозують зростання ВВП України на рівні не більше 1%. Держбюджет-2014 розрахований, виходячи з рівня інфляції в межах 8,3%.