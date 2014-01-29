Долар дорожчає на очікуваннях рішення ФРС про скорочення стимулювання економіки США
17:54, 29 січня 2014Фінанси
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Долар дорожчає на очікуваннях рішення ФРС США про скорочення стимулювання американської економіки.
Долар йде вгору на очікуваннях рішення ФРС США
На світових торгах у середу, 29 січня, долар дорожчає до євро на очікуванні ринком скорочення стимулювання американської економіки.
Курс долара до євро на закритті торгів виріс до 1,3653 долара за євро з 1,3670 долара за євро напередодні.
Курс долара до ієни знизився до 102,20 ієни за долар з 102,94 ієни на закриття торгів попереднього дня.
Індекс долара (курс долара до кошика шести валют країн - основних торгових партнерів США) знизився на 0,16% і склав 80,53 пункту.
На думку аналітиків, Федрезерв США за підсумками засідання повідомить про намір скоротити обсяг викупу держоблігацій та іпотечних паперів до 65 мільярдів доларів з 75 мільярдів доларів щомісяця, передає Bloomberg.
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