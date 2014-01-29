Долар дорожчає на очікуваннях рішення ФРС про скорочення стимулювання економіки США

На світових торгах у середу, 29 січня, долар дорожчає до євро на очікуванні ринком скорочення стимулювання американської економіки.

Курс долара до євро на закритті торгів виріс до 1,3653 долара за євро з 1,3670 долара за євро напередодні.

Курс долара до ієни знизився до 102,20 ієни за долар з 102,94 ієни на закриття торгів попереднього дня.

Індекс долара (курс долара до кошика шести валют країн - основних торгових партнерів США) знизився на 0,16% і склав 80,53 пункту.

На думку аналітиків, Федрезерв США за підсумками засідання повідомить про намір скоротити обсяг викупу держоблігацій та іпотечних паперів до 65 мільярдів доларів з 75 мільярдів доларів щомісяця, передає Bloomberg.