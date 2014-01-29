ЄІБ відкрив «Ощадбанку» кредитну лінію для фінансування малого та середнього бізнесу
Основна мета угоди - фінансування малих і середніх підприємств, компаній середньої капіталізації та інших пріоритетних проектів.
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) відкрив «Ощадбанку» довгострокову кредитну лінію на 220 млн євро терміном до 10 років для сприяння розвитку приватного сектора і виконання пріоритетних завдань в Україні, повідомила УНІАН прес-служба «Ощадбанку».
Згідно з повідомленням, кредитну лінію відкрито в рамках фінансової угоди між «Ощадбанком» і ЄІБ, укладеної 30 грудня 2013 року. Основна мета угоди – фінансування вітчизняних малих і середніх підприємств, компаній середньої капіталізації та інших пріоритетних проектів.
Як повідомляється, залучені кошти буде спрямовано на середньо- і довгострокове фінансування проектів клієнтів банку, що задовольняють вимогам ЄІБ. Це приватні підприємства малого і середнього бізнесу із загальною кількістю співробітників до 250 чоловік і компанії середньої капіталізації з кількістю співробітників від 250 до 3000 чоловік.
Зокрема, близько 30% кредитної лінії може бути спрямовано на фінансування приватних компаній, які не потрапляють до вищезазначених категорій, але проекти яких відповідають пріоритетам ЄІБ і пов'язані з розвитком приватного сектора, соціально-економічної інфраструктури, включаючи транспорт, енергоефективність і поновлювані джерела енергії, захист навколишнього середовища, інформаційні технології та засоби зв'язку, а також із пом'якшенням наслідків зміни клімату і адаптацією до них.
Читайте такожАрбузов очікує незабаром отримати другий транш від Росії в 2 млрд дол.За словами віце-президента ЄІБ Ласло Бороняя, які наводяться в повідомленні, ця позика відповідає пріоритетам ЄІБ щодо підтримки економічного зростання і створення робочих місць, а також пожвавлення довгострокової конкурентоспроможності шляхом збільшення доступності довгострокових фінансових ресурсів для приватного сектора.
Також повідомляється, що сьогодні ЄІБ забезпечив надання кредитів в Україні, включаючи поточну позику «Ощадбанку», на загальну суму близько 2,1 млрд євро на проекти в енергетичному, транспортному і водному секторах і - через посередництво комерційних банків - на підтримку малого і середнього бізнесу.
Довідка УНІАН. Європейський інвестиційний банк - фінансово-кредитна установа Європейського Союзу, що здійснює фінансування проектів у країнах «Східного сусідства» (Україна, Молдова, Грузія, Вірменія, Азербайджан і Росія) у розмірі 3,85 млрд євро на період 2007-2013 рр. Поточний мандат передбачає фінансування проектів, які представляють значний інтерес як для ЄС, так і для його східних сусідів у сфері підтримки місцевого приватного сектора, соціальної та економічної інфраструктури.
«Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року і входить до групи найбільших банків України. 100% акцій банку належать державі.