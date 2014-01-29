«Родовід Банк» у 2013 році збільшив збиток у 6,6 разу

Згідно зі звітністю, з початку 2013 року активи банку знизилися на 0,44% - до 8,836 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 17,76%, до 237,678 млн грн, зобов'язання - на 0,21%, до 5,217 млрд грн, кошти клієнтів - на 5,18%, до 193,184 млн грн, власний капітал - на 0,78%, до 3,618 млрд грн, статутний капітал банку не змінився і становить 12,359 млрд грн.

Читайте такожБанки України відзвітували за 2013 рікЯк повідомляв УНІАН, «Родовід Банк» в 2012 році скоротив збиток до 10,594 млн грн проти 1,4 млрд грн в 2011 році.

«Родовід Банк» (Київ) працює на ринку України з 1990 року та входить у групу великих банків. У 2009 році банк був докапіталізований за участю держави, внаслідок чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9907% акцій банку.

14 вересня 2011 року Кабінет міністрів України своїм розпорядженням створив на базі «Родовід Банку» санаційний банк, головними завданнями якого є продовження роботи щодо повернення власних активів; робота з проблемними активами державних банків і банків, капіталізованих за участю держави.