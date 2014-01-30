У Китаї сповільнилася ділова активність

Ситуація у виробничому секторі Китаю стала погіршуватися. Про це свідчать остаточні дані HSBC Holdings і Markit Economics, пишуть Вести.ru.

Індекс, що характеризує ділову активність в промисловості Китаю, продовжив зниження і подолав поріг у 50 пунктів. Індекс менеджерів із закупівель у виробничому секторі в січні становив 49,5 пункта. Попередні дані свідчили про зниження індексу до 49,6 пункта.

Показник нижче 50 пунктів свідчить про зниження активності в секторі. Цей фактор може свідчити про те, що друга за величиною економіка в світі вразлива до уповільнення.

У дослідженні HSBC зазначається, що індекс впав у зв'язку із скороченням нових експортних замовлень і слабкого зростання обсягів виробництва.

"Владі варто звернути увагу на ризики уповільнення і прийняти превентивні заходи, щоб стабілізувати темпи зростання економіки", - заявив головний економіст HSBC по Китаю Цюй Хунбінь.

Наприкінці минулого року уряд країни вже попередило, що економіка стикається з певними труднощами на тлі надлишкових потужностей і підвищених ризиків з-за великого обсягу боргу органів місцевого самоврядування.