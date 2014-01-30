Виручка Facebook у 2013 році становила 7,87 млрд дол.

Виручка компанії Facebook у 2013 році становила $7,87 млрд порівняно з $5,08 млрд в 2012 році. Про це йдеться в поширеній у середу фінансової звітності корпорації за підсумками року, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Операційний прибуток компанії становив $2,8 млрд проти $538 млн у 2012 році, чистий прибуток - $1,5 млрд.

За інформацією Facebook, у 2013 році кількість користувачів соцмереж, які заходили на свою сторінку щодня, становила 757 млн осіб. Це на 22% більше, ніж у 2012 році. Хоча б раз в місяць соцмережею користувалися 1,23 млрд осіб, що на 16% вище від показників 2012 року. Кількість активних користувачів Facebook з мобільних пристроїв становила 556 млн осіб.

На тлі надзвичайно позитивного звіту компанії акції Facebook подорожчали майже на 9%, їхня ціна становила $58,30 за штуку.