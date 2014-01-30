ФРС США скоротила скупку активів на 10 млрд дол.

Федеральна резервна система США скоротила скупку активів на $10 мільярдів до $65 мільярдів на місяць і зберегла ключову ставку федерального фінансування в діапазоні 0,00-0,25 відсотка річних, як і очікувала більшість економістів, повідомляє "Рейтер".

Рішення ФРС було одноголосним.

Американський центробанк вкотре пообіцяв утримувати ключову ставку близько нуля принаймні доти, доки безробіття залишається вище позначки 6,5 відсотка, інфляція в перспективі року-двох не перевищує довгостроковий орієнтир ФРС, встановлений на рівні 2,0 відсотка, більше ніж на половину процентного пункту, а довгострокові інфляційні очікування надійно зафіксовані.

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"Щоб підтримати рух до максимальної зайнятості та цінової стабільності, ФРС підтвердила свою позицію, яка полягає в тому, що грошова політика, спрямована на створення потужних стимулів, залишиться затребуваною на протязі значного періоду часу після того, як програма скупки активів завершиться, а відновлення економіки набуде чинності", - йдеться у заяві Федерального комітету з відкритих ринків, випущеному за підсумками дводенного засідання.

ФРС пообіцяла і надалі аналізувати інформацію, що надходить, зокрема про ринок праці, інфляційний тиск, інфляційних очікуваннях і ситуації в економіці і на фінансовому ринку.

"Коли ФРС вирішить почати згортання стимулюючої політики, вона прийме збалансоване рішення, узгоджується з довгостроковими цілями забезпечення максимальної зайнятості та інфляції на рівні 2 відсотків", - йдеться в повідомленні.

Починаючи з лютого Федеральний резерв буде скуповувати казначейські зобов'язання на $35 мільярдів і облігації, забезпечені заставами, на $30 мільярдів на місяць.

"Якщо інформація, що надходить, підкріплюватиме очікування продовження поліпшення стану ринку праці та руху інфляції до довгострокового орієнтира, ФРС продовжить поступово скорочувати скупку активів на майбутніх засіданнях. А втім, скупка активів не ведеться встановленим курсом, і рішення ФРС щодо їхніх темпів залежатиме від прогнозу стану ринку праці та інфляції, а також оцінки ефективності і вартості такої скупки".

ФРС знову зазначила, що збереження інфляції на рівні менше 2 відсотків може мати ризики для економіки. Водночас, центробанк відзначив зростання економічної активності та поліпшення стану ринку праці з моменту початку останнього раунду скупки активів, відповідні посилення фундаментальних основ економіки США.

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