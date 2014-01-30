«УкрСиббанк» у 2013 році знизив прибуток у 2,7 разу

«УкрСиббанк», що входить до групи найбільших українських банків, у 2013 році знизив прибуток у 2,7 разу в порівнянні з 2012 роком - до 24,503 млн грн, повідомляється у звітності на офіційному сайті банку.

Згідно звітності, з початку 2013 року активи банку скоротилися на 6,86% - до 24,112 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 4,62%, до 14,602 млрд грн, зобов'язання - на 7,73%, до 21,461 млрд грн, кошти клієнтів - на 3,93%, до 16,632 млрд грн, власний капітал - на 0,81%, до 2,650 млрд грн, статутний капітал не змінився і становить 1,774 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, «УкрСиббанк» в 2012 році отримав 65,187 млн грн прибутку проти 3,768 млрд грн збитку за 2011 рік.

Довідка УНІАН. «УкрСиббанк» працює на ринку України з 1990 року та входить до групи найбільших українських банків.

Основними власниками банку є міжнародна фінансова група BNP Paribas (Франція, 84,9996% акцій) і ЄБРР (15% акцій).