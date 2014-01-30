Міндоходів об'єднає звітність за єдиним соцвнеском і доходами фізосіб

Міністерство доходів і зборів України має намір найближчим часом ввести єдину звітність для двох платежів - податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, можливість такого об'єднання звітності не раз обговорювалася між керівництвом Міндоходів та представниками ділових кіл і була підтримана міністром Олександром Клименко.

«За дорученням міністра фахівці Міндоходів розробили кілька варіантів об'єднання звітності, які будуть винесені на обговорення громадськості», - йдеться в повідомленні прес-служби.

Як зазначається, об'єднання звітності дозволить скоротити документообіг для підприємств і приватних підприємців, а також зменшити для них тимчасові витрати на виконання процедур сплати податків. Експерти міністерства пропонують уніфікувати не тільки документообіг, але і бази даних платників податків з доходів фізичних осіб і єдиного соціального внеску (ЄСВ).

При цьому на обговорення підприємців виносяться два варіанти: приєднання відомостей про сплату ЄСВ до загальної декларації про доходи або, навпаки, внесення записів про нарахування податку на доходи звітність про сплату ЄСВ.

Читайте такожОбсяг платежів з єдиного соцвнеску у жовтні-грудні зріс на 2 млрд грн"Об'єднання звітності - це ще один крок у рамках реформи адміністрування єдиного соціального внеску, розпочатої в 2013 році шляхом передачі цій функції від органів Пенсійного фонду Міністерству доходів і зборів України", - зазначають у Міндоходів. Крім того, у міністерстві планують розширити можливості подачі об'єднаної звітності в режимі онлайн.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Міндоходів, з початку року обсяг платежів за єдиним соціальним внеском склав 11,4 млрд грн.

Громадяни України в рамках кампанії з декларування доходів, отриманих у 2013 році, за два тижні нового року задекларували близько 1,1 млрд грн доходів.