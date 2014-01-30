Кабмін має намір активізувати переговори з ЄС та МВФ - експерти

За словами експерта, євроінтеграція, крім іншого, може допомогти налагодити відносини з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Нагадаємо, раніше Фонд призупинив транші для України через невиконання українською владою взятих на себе зобов'язань щодо скорочення дефіциту бюджету та приведення тарифоы на газ до економічно обґрунтованого рівня.

У листопаді минулого року глава Кабміну Микола Азаров заявив, що позиція Євросоюзу зіграла роль у неотримання Україною кредиту МВФ.

Однак стрімких дій на цьому фронті поки не буде. «Уряд буде намагатися утримувати нейтралітет., у тому числі, під впливом Росії», - відзначає керуючий активами КУА «Кінто» Павло Ілляшенко.

У свою чергу Олександр Пасхавер вважає, що переговори з ЄС і МВФ будуть продовжені - «Переговори з МВФ ведуться постійно, вони не припинялися». При цьому експерт відзначає, що на хід майбутніх переговорів з МВФ великий вплив матиме фігура прем'єра, його економічне чуття. «Сергій Арбузов, хоч і не має поки що достатнього досвіду в розв'язанні соціальних проблем, для МВФ завжди підходив як парламентер. Арбузов схильний до компромісів - і це влаштовує МВФ», - говорить А. Пасхавер.

Втім, нинішньому уряду навряд чи вдасться домовитися про швидке поновлення кредитування з боку МВФ. «МВФ - це агент найбільш сильних держав світу. Тому він відчуває їх політичний вплив і залежить від їхньої думки», - зазначив А. Пасхавер. Крім того, співпраця з МВФ передбачає серйозні реформи, а у мене є сумніви, що українська сторона буде готова їх проводити в передвиборний рік», - відзначає керуючий активами КУА «Кінто» Павло Ілляшенко.

Нагадаємо, що в 2010 р. Україні була відкрита нова програма МВФ stand-by. Згідно з умовами, наша країна повинна була отримати SDR10 млрд ($15,4 млрд). В результаті було отримано лише два транші на SDR2,25 млрд ($3,47 млрд). Після цього фінансування призупинили через невиконання українським урядом домовленостей з Фондом. Повернути гроші МВФ український уряд планує, у тому числі, за рахунок позик в Росії.