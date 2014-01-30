ПУМБ в 2013 році збільшив прибуток на 64%

Згідно зі звітом банку, з початку 2013 року активи ПУМБ зросли на 17,64% - до 33,207 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 17,05%, до 19,898 млрд грн, зобов'язання - на 18,91%, до 28,555 млрд грн, кошти клієнтів - на 17,06%, до 20,443 млрд грн, власний капітал - на 10,41%, до 4,652 млрд грн, статутний капітал не змінився і склав 3,294 млрд грн.

Читайте також«Родовід Банк» у 2013 році збільшив збиток у 6,6 разуЯк повідомляв УНІАН, ПУМБ у 2012 році, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, збільшив чистий прибуток на 1,3% - до 271,199 млн грн.

Довідка УНІАН. «Перший український міжнародний банк» (ПУМБ) засновано в 1991 році, входить у групу найбільших банків України.

Основним акціонером банку є ТОВ «СКМ Фінанс» - 92,24% акцій. Банк контролює український бізнесмен Рінат Ахметов.