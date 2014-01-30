Китай інвестуватиме в Україну за умови її асоціації з Євросоюзом - МЗС Польщі

Китайська влада висунула умовою для своїх інвестицій в Україну підписання українською владою Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Про це сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю польському агентству РАР.

"З того, що знаю, влада Китаю під час візиту Президента Януковича заявила, що їхня країна зацікавлена інвестувати в український аграрний сектор, але за умови підписання Угоди про асоціацію", - відзначив Сікорський.

Міністр пояснив таку вимогу бажанням кращого захисту своїх інвестицій.

Він додав, що Україна може отримати значно більшу фінансову допомогу від Євросоюзу, ніж у 1993 році отримала Польща після підписання Угоди про асоціацію.

Водночас Сікорський ще раз наголосив, що ЄС не буде фінансувати "відсутність реформ" та "неефективну економіку" в Україні, наголосивши, що підписання цього документа, крім макроекономічної допомоги європейців, дозволить збільшити приватні інвестиції та кредитні ресурси міжнародних фінансових інститутів.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада 2013 року українська влада відмовилась підписати Угоду про асоціацію з Євросоюзом, пояснивши це рішення недостатньою підтримкою європейцями їхньої економіки в умовах прогнозованого погіршення її ситуації.