Міндоходів допомагає експортерам проходити митні процедури на кордоні

Міністерство доходів і зборів України в межах своєї компетенції та можливостей оперативно надає всю необхідну допомогу українським експортерам, які відчувають певні труднощі з проходженням вантажів на українсько-російському кордоні у зв'язку з введенням Федеральною митною службою Російської Федерації нових правил огляду українського експорту.

Про це міністр Олександр Клименко заявив в інтерв'ю українському телеканалу "1+1", повідомили УНІАН у прес-службі Міндоходів.

Як повідомлялося раніше, митні органи Росії запровадили з 29 січня 2014 року 100%-ний огляд українських вантажів, у зв'язку з чим в українських товаровиробників виникають проблеми не стільки під час перетиу кордону, скільки на внутрішніх митних складах РФ.

Водночас у Міністерстві доходів і зборів України відзначають, що ситуація повністю контрольована.

Коментуючи ситуацію, міністр Олександр Клименко зазначив: «Ми сьогодні працюємо в режимі, який дозволяє нам оперативно отримувати інформацію про проблеми, що виникають на кордоні. Ми також, не один раз, вели переговори з нашими колегами з російської митниці, і ми будемо надавати всю необхідну допомогу для того, щоб наші підприємці не відчували (незручностей - УНІАН), а всі питання, які виникають, ми вирішували спільно з російськими митниками дуже оперативно».

За словами Клименка, на поточний момент якихось серйозних черг на кордоні співробітники Міндоходів поки не фіксують. «Проте і в цих випадках ми розбираємося. За моїм дорученням сформована робоча група, яка в режимі 24/7 відстежує питання щодо кожного вантажу та пункту пропуску. Ми будемо надавати швидку і ефективну допомогу в рамках можливості Міндоходів», - цитує прес-служба Клименко.

Як повідомляв УНІАН, раніше низка ЗМІ повідомили про те, що 29 січня в 00:00 митна служба Російської Федерації почне застосовувати режим 100%-го огляду товарів, що імпортуються з України. Підставою для таких дій може слугувати розпорядження Федеральної митної служби РФ, віддане митницям в російських регіонах. За заявами українських товаровиробників, ситуація багато в чому нагадала події серпня 2013 року, коли фактично весь український експорт в Росію був заблокований митною службою РФ.

Водночас у Міністерстві доходів і зборів України заявили, що постійно відслідковують ситуацію на українсько-російському кордоні і поки не зафіксували випадків виникнення черг або надзвичайних ситуацій.