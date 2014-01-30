Ericsson за рік збільшив чистий прибуток у 2 рази

Шведський виробник телекомунікаційного обладнання компанія Ericsson у 2013 році в порівнянні з роком раніше збільшила чистий прибуток більш ніж у 2 рази - до 1,8 млрд дол., повідомляється в офіційному звіті компанії.

За даними Ericsson, збільшення прибутку за підсумками року пов'язано із припиненням діяльності збиткового підрозділу ST-Ericsson.

Згідно зі звітом, виручка компанії минулого року порівняно з 2012 роком практично не змінилася і становила 35 млрд дол.

До того ж прибуток на одну акцію компанії збільшилася вдвічі і становила 0,6 долара США.

На фінансовий результат Ericsson також вплинуло укладення в 2013 році патентної угоди з Samsung. Так, чистий прибуток від ліцензійних платежів південнокорейської компанії становив понад 500 млн дол.

Довідка УНІАН. Ericsson - шведська компанія, що займається виробництвом телекомунікаційного обладнання. Компанія була заснована в 1876 році Ларсом Магнусом Ерікссоном як майстерня з ремонту телеграфного устаткування.

На сьогодні кількість співробітників Ericsson перевищує 100 тис. осіб. Штаб-квартира компанії розташована в Стокгольмі.