Нотаріусам можуть дозволити реєструвати й ліквідовувати бізнес

Державна реєстраційна служба України (Укрдержреєстр) пропонує Верховній Раді прийняти законопроект, що наділяє нотаріусів правом реєструвати й ліквідовувати підприємства та фізичних осіб-підприємців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу голова Укрдержреєстру Дмитро Ворона.

«Дуже добре себе показала система надання послуг нотаріусами у сфері нерухомості. Ми б хотіли її розширити й на реєстрацію бізнесу також. Саме для цього нам необхідна підтримка парламентом відповідного законопроекту, - сказав Ворона. – Я звертаюся й дуже прошу допомогти нам у вирішенні цього питання – щоб нотаріуси також реєстрували й ліквідовували бізнес».

За його словами, Укрдержреєстр украй зацікавлений у відновленні нормальної роботи Верховної Ради, оскільки на розгляді народних депутатів знаходяться ще близько 8 законопроектів, спрямованих на спрощення реєстраційних процедур. Зокрема, за словами Ворони, в першому читанні вже прийнято закон про вдосконалення регулювання відносин щодо об'єктів нерухомого майна (№2049а), який дозволяє врегулювати питання передачі архівів від БТІ до Укрдержреєстру, що дасть можливість почати оцифрування цих архівів і внести дані до електронного реєстру особистих прав на нерухоме майно.

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Як повідомляв УНІАН, із 1 липня 2013 року до Укрдержреєстру перейшло право реєстрації бізнесу. В 2013 році реєстратори юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців здійснили близько 3 млн реєстраційних дій. У 2013 році Укрдержреєстр здійснив 4,8 млн реєстраційних дій у сфері реєстрації прав на нерухомість, що вдвічі більше показника 2012 року. Близько 40% усіх операцій здійснили нотаріуси, яким із 1 липня 2013 року дано право вести реєстрацію нерухомого майна.

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