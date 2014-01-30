Кияни в 2013 році задекларували 1,2 млрд грн доходів, отриманих з-за кордону

Жителі Києва в 2013 році подали 1312 декларацій про доходи, отриманих з-за кордону в 2012 році, і задекларували таким чином 1,223 млрд грн, повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства доходів і зборів України у Києві.

При цьому платники податків сплатили до бюджету 166,7 млн грн.

У Міндоходів Києва нагадали, що громадяни, які отримують іноземний дохід, повинні декларувати його в обов'язковому порядку в рамках загальнодержавної деклараційної кампанії. На поточний момент в Україні стартувала кампанія з декларування доходів, отриманих у 2013 році, включаючи іноземні доходи.

Читайте такожДля провезення валютних цінностей можуть ввести окрему декларацію«Звертаємо увагу, що з зарплати легально працюючого за кордоном громадянина України податок сплачується за правилами країн, де отримано дохід. А за підсумками року такий громадянин зобов'язаний подати річну податкову декларацію про отримані доходи і сплатити податок», - підкреслили в Міндоходів Києва.

Водночас, за інформацією відомства, якщо між Україною і країною отримання доходу підписаний договір про уникнення подвійного оподаткування та у фізособи є легальна довідка про сплату податків за кордоном, підсумкова сума податку, яку громадянин повинен сплатити в Україні за підсумками деклараційної кампанії, зменшується рівно на суму податку, яку громадянин вже сплатив у країні отримання доходу.

Як повідомляв УНІАН, жителі Києва в рамках деклараційної кампанії, проведеної в Україні з 1 січня по 1 травня 2013 року, подали 30 тис. декларацій про майновий стан і доходи та сплатили до бюджету 317,4 млн грн податків з доходів, отриманих у 2012 році. Кількість мільйонерів склало 1457 осіб. Вони отримали близько 6 млрд грн доходів, а сума сплачених ними податків склала 227 млн грн.

Найбільшу суму податку - 8,5 млн грн - сплатила мешканка Святошинського району столиці, що веде незалежну професійну діяльність.