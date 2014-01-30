В Україні за підсумками року зафіксовано нульове зростання ВВП

Валовий внутрішній продукт України зріс на 3,7% в четвертому кварталі 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року, за підсумками 2013 року в цілому зафіксовано нульове зростання ВВП.

Про це повідомляє Державна служба статистики України на сайті, посилаючись на свої оперативні дані.

Згідно з даними Держстату, порівняно з третім кварталом 2013 року з урахуванням сезонного чинника зростання ВВП склало 2,4%.

Номінальний ВВП України за підсумками 2013 року склав 1,444 трлн грн.

Як повідомляв УНІАН, падіння ВВП за підсумками другого кварталу 2013 року в річному виразі склало 1,3%, порівняно з першим кварталом 2013 року і з урахуванням сезонного чинника спад склав 0,5%. Номінальний ВВП України за підсумками другого кварталу 2013 року склав 351,896 млрд грн.

У 2012 році зростання реального ВВП склало 0,2%, до 1,409 трлн грн.

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's оцінило падіння реального ВВП в Україні в 2013 році в 1%, зростання номінального ВВП порівняно з 2012 роком - на 2 млрд дол., до 178 млрд дол.

Державний бюджет України на 2013 рік передбачав темпи зростання реального ВВП на 3,4%.

Читайте такожКабмін прогнозує зростання інфляції в 2014 році до 8,3%