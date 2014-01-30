В НБУ мають намір створити умови для кредитування реальної економіки

Про це в інтерв'ю інформаційному агентству Reuters заявила директор генерального департаменту грошово-кредитної політики Національного банку України Олена Щербакова.

«Для нас основною метою в цьому році має бути створення умов для кредитування реальної економіки, щоб працювали інвестиційні проекти, це буде з часом давати ефект", - сказала вона. - Те, що залежить від нашої кухні, ми будемо все робити через адекватну грошову пропозицію. Немає політики, щоб не давати грошей».

Коментуючи російсько-українські домовленості в грудні минулого року, експерт акцентувала увагу на те, що вони усунули невизначеності на ринку.

«У минулому році... були невизначеності на ринку, де геополітичного плану, де макроекономічного. Після досягнутих домовленостей невизначеності пішли", - сказала Щербакова.