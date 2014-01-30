НБУ може знизити базову облікову ставку
Національний банк України розраховує в першому кварталі побачити сигнали відновлення економіки, зростаючий попит на кредити, що стане підставою для прийняття стимулюючих заходів з другого кварталу.
Про це в інтерв'ю інформаційному агентству Reuters заявила директор генерального департаменту грошово-кредитної політики Національного банку України Олена Щербакова
Вона повідомила, що на сьогодні регулятор розглядає можливість поступового зниження, а в перспективі повного скасування, введеного в кризу 2008-2009 років вимоги до банків тримати обов'язкові резерви на окремому рахунку в центральному банку.
«На якомусь етапі ми доведемо цю норму до нуля. Якщо вийде - протягом року, ми будемо прагнути до цього. Ми будемо продовжувати рух, щоб всі кошти віддати в банківську систему, як це було до кризи, коли всі резерви зберігались безпосередньо у банків», - сказала вона.
Крім того, за її словами, НБУ може знизити базову для вартості рефінансування облікову ставку, складову з серпня 6,5% річних.
«Якщо економічна ситуація і поведінка фінансових агентів ринку буде складатися таким чином, що національний банк зможе це адекватно зробити, ми будемо пропонувати правлінню продовжити тенденцію щодо зниження ставки. У нас є всі об'єктивні умови і підстави її ще знизити", - сказала представник Нацбанку.
Щербакова підкреслила, що зниження облікової ставки в минулому році стало сигналом для скорочення банками вартості кредитних і депозитних ресурсів.
Коментуючи поточні ставки за кредитами, вона уточнила, що зараз середня банківська ставка в гривні для юридичних осіб становить 16,6 %.
«Було б добре, якщо б ми її довели до 12-13% по року", - сказала Щербакова.
Фінансист переконана, що зниження ставок сприяє і зростання ресурсної бази банків за 2013 рік депозити збільшилися на 98,2 мільярда гривень, або 17,3% порівняно з приростом на 78,7 мільярда гривень роком раніше.