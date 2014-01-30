НБУ може знизити базову облікову ставку

Про це в інтерв'ю інформаційному агентству Reuters заявила директор генерального департаменту грошово-кредитної політики Національного банку України Олена Щербакова

Вона повідомила, що на сьогодні регулятор розглядає можливість поступового зниження, а в перспективі повного скасування, введеного в кризу 2008-2009 років вимоги до банків тримати обов'язкові резерви на окремому рахунку в центральному банку.

«На якомусь етапі ми доведемо цю норму до нуля. Якщо вийде - протягом року, ми будемо прагнути до цього. Ми будемо продовжувати рух, щоб всі кошти віддати в банківську систему, як це було до кризи, коли всі резерви зберігались безпосередньо у банків», - сказала вона.

Крім того, за її словами, НБУ може знизити базову для вартості рефінансування облікову ставку, складову з серпня 6,5% річних.

«Якщо економічна ситуація і поведінка фінансових агентів ринку буде складатися таким чином, що національний банк зможе це адекватно зробити, ми будемо пропонувати правлінню продовжити тенденцію щодо зниження ставки. У нас є всі об'єктивні умови і підстави її ще знизити", - сказала представник Нацбанку.

Щербакова підкреслила, що зниження облікової ставки в минулому році стало сигналом для скорочення банками вартості кредитних і депозитних ресурсів.

Коментуючи поточні ставки за кредитами, вона уточнила, що зараз середня банківська ставка в гривні для юридичних осіб становить 16,6 %.

«Було б добре, якщо б ми її довели до 12-13% по року", - сказала Щербакова.

Фінансист переконана, що зниження ставок сприяє і зростання ресурсної бази банків за 2013 рік депозити збільшилися на 98,2 мільярда гривень, або 17,3% порівняно з приростом на 78,7 мільярда гривень роком раніше.