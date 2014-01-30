Основними предметами контрабанди в Києві стали спецзасоби негласного отримання інформації

Близько 40% (116 випадків) усієї контрабанди, вилученої працівниками Київської міжрегіональної митниці в 2013 році, склали спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації у вигляді автомобільних брелоків, годинників, окулярів, головних уборів і ручок із вбудованими відео-аудіо записуючими пристроями.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління Міністерства доходів і зборів України у Києві.

У цілому, за інформацією відомства, в 2013 році митники зафіксували близько 300 випадків контрабанди. Дані про 221 випадок контрабанди внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Читайте такожСпівробітники Міндоходів попередили незаконне ввезення старовинних ікон«Крім «шпигунських» пристроїв, вилучено боєприпаси (74 випадки) та холодну зброю, наркотичні та психотропні препарати (71 випадок). Культурні цінності - переважно ікони та предмети побуту - склали 3% від загального обсягу контрабанди», - повідомили в Міндоходів Києва.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 10 місяців 2013 року співробітники митних органів Головного управління Міністерства доходів і зборів України у Києві вилучили товарно-матеріальних цінностей, що перевозяться через кордон України з порушенням митних правил, на загальну суму 170 млн грн.