У НБУ запевняють що зростання курсу доллара має ситуативний характер

Про це в інтерв’ю Першому національному каналу заявив радник Голови Національного банку України Валерій Литвицький.

«Ми бачимо кращу динаміку по депозитам у гривні, ніж у валюті. Валютний ринок теж стабільний, ми свій конституційний обов'язок – забезпечення стабільності національної валюти – виконаємо, – запевнив Валерій Литвицький. – ситуація буде керована, контрольована, і не вийде в зону, яка потребує екстраординарних дій».

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За його словами, наразі час переходити від «млявої або анемічної макроекономіки» до економіки зростаючої. «Сподіваюся, перші два квартали 2014 року зростання може закріпитися. Для цього, звичайно, потрібна і політична стабільність. Вона необхідна не лише для монетарної та курсової політики. Бізнес надає великого значення «очікуванням», тому якщо ми хочемо відродити потужний апетит інвесторів до вкладень, треба подумати про ефективну державну політику і розв'язання тих питань, якими зараз займаються», – резюмував представник Національного банку України.