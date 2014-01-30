«ІНГ Банк Україна» за рік скоротив прибуток у 7 разів

«ІНГ Банк Україна», що входить до групи великих, у 2013 році порівняно з 2012 роком скоротив прибуток в 7,3 разу - до 76,122 млн грн, повідомив банк у звітності на офіційному сайті.

Відповідно до звітності, з початку 2013 року активи банку скоротилися на 16,14% - до 9,665 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 24,33%, до 6,571 млрд грн, зобов'язання - на 14,98%, до 8,021 млрд грн, кошти клієнтів - на 15,89%, до 3,798 млрд грн, власний капітал на 21,41% - до 1,645 млрд грн, статутний капітал не змінився і становить 731,298 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, «ІНГ Банк Україна» в 2012 році збільшив прибуток в 3,2 разу в порівнянні з 2011 роком - до 552,36 млн грн.

Довідка УНІАН. «ІНГ Банк Україна» працює на ринку України з 1998 року і входить до групи великих банків. Власником банку є ING Bank (Нідерланди, 100% акцій банку).

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