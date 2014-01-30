Зростання ВВП Польщі минулого року сповільнилося до 1,6%

Варшава. Валовий внутрішній продукт найбільшої східноєвропейської країни, що входить до Євросоюзу, Польщі, в 2013 році зріс на 1,6% після 1,9% зростання у попередньому році, продемонструвавши найнижче зростання з кризового 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це свідчать опубліковані сьогодні попередні дані польського статистичного відомства GUS.

"ВВП зріс, у першу чергу, за рахунок позитивного впливу експорту-нетто та внутрішнього споживчого попиту при близькому до нейтрального впливу інвестиційного попиту", - зазначив держкомстат Польщі.

За даними GUS, приватне споживання в 38-мільйонній країні минулого року збільшилося на 0,8% після 1,2% мінуса роком раніше, а інвестиції скоротилися на 0,4% після 1,7% в 2012 році.

Торішнє зростання польського ВВП виявилося трохи вищим за прогнози аналітиків, що очікували 1,5% плюс, але нижче запланованих спочатку урядом 2,2%.

Згідно з останніми доступними даними GUS про зростання економіки, перерахованими за новою методикою, з 1996 року ВВП Польщі зріс менше, ніж минулого року, тільки в 2001 та 2002 році - на 1,2% і 1,4%, відповідно.

За останні п'ять років - після початку світової фінансової кризи - польська економіка найбільше зросла в 2011 році - на 4,5%, а максимальне зростання за останні 18 років було досягнуте в 1997 році на рівні 7,1%.

Як повідомляв УНІАН, зростання ВВП України в 2013 році становило 0% після 0,2% плюса роком раніше.

Польща, яка приєдналася до Євросоюзу в 2004 році, стала єдиною країною європейського об'єднання, якій вдалося уникнути падіння економіки через світову фінансову кризу, яка вибухнула в кінці 2008 року. Водночас, Україна в 2009 році зафіксувала найбільше падіння ВВП з моменту незалежності на початку дев'яностих років на 15%.

У 2011 році український ВВП зріс на 5,2% після 4,2% роком раніше.

Польська влада переконує Україну підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом, відзначаючи, що передбачені документом реформи дозволять кардинально змінити економіку країни, зробивши її більш конкурентоспроможною, що в далекій перспективі призведе до покращення рівня життя українців, як це сталося в Польщі.

Польський уряд в цьому році очікує прискорення зростання ВВП до 2,5%.