Долар на закритті міжбанку досяг 8,64 грн

У четвер, 30 січня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 8,6200/8,6400 грн/дол. з 8,6000/8,6500 грн/дол. на 12:00.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», котирування гривні щодо євро до закриття торгів встановилися на рівні 11,6960/11,7275 грн/євро з 11,6955/11,7655 грн/євро, на 12:00.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3606/1,3608, а до 15:00 знизилися 1,3570/1,3572.

Щодо російського рубля котирування гривні до закриття торгів знизилися до 0,2449/0,2458 грн/рубль з 0,2428/0,2442 грн/рубль, на 12:00.

У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 35,1825 (+0.1285).

Як повідомляв УНІАН, у середу, 29 січня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 8,4850/8,5000 грн/дол., щодо євро - на рівні 11,5690/11,5935 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,2426/0,2432 грн/рубль.

За інформацією учасників ринку, Нацбанк в середу третій день поспіль виходив на валютний ринок з інтервенціями на підтримку гривні, продаючи валюту по 8,40 грн/дол.

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