З початку року 49 осіб задекларували дохід у розмірі понад 1 млн грн

Із початку 2014 року майже 16 тис. громадян задекларували свої отримані у минулому році доходи, серед яких 49 осіб отримали дохід у розмірі понад 1 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

«За оперативними даними, з початку 2014 року майже 16 тис. громадян вже задекларували 1,5 млрд грн доходів, отриманих у минулому році. З них 49 осіб отримали дохід у розмірі понад 1 млн грн», - йдеться в повідомленні відомства.

У міністерстві зазначили, що всі громадяни, які звітують про доходи, можуть отримати необхідний комплекс послуг. Зокрема, фахівці Міндоходів надають допомогу в заповненні декларацій, консультують зі сплати податку або отримання податкової знижки.

«Сьогодні Міністерство доходів і зборів створило всі необхідні умови для того, щоб громадяни могли виконати свій конституційний обов'язок без зайвих незручностей», - повідомили у відомстві.

Крім того, за даними Міндоходів, для зручності громадян передбачена можливість подати декларацію у вихідні дні або у вечірні години. Фахівці також проводять виїзні консультації на великих підприємствах і у віддалених районах.

Міндоходів також нагадує, що громадяни можуть заповнити та надіслати декларацію про майновий стан і доходи через інтернет, використовуючи сервіс «Декларування онлайн». У міністерстві вважають, що завдяки цьому сервісу в минулому році кількість поданих декларацій зросла порівняно з 2012 роком на 7% , а сума задекларованого доходу - на 27%. Для користування цією послугою платнику треба мати електронний ключ цифрового підпису та відповідне програмне забезпечення.

У міністерстві також нагадали, що для отримання податкової знижки річну декларацію про майновий стан і доходи можна подавати протягом всього поточного року. Зокрема, за підсумками деклараційної кампанії 2013 року декларації на податкову знижку подали 198,3 тис. громадян. Їм відшкодовано з бюджету 214,3 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, обсяг доходів, отриманих громадянами у 2012 році та задекларованих у рамках проведеної деклараційної кампанії 2013 року, становив 48 млрд грн, що на 11 млрд грн (23%) більше обсягу доходів, задекларованих роком раніше.

В даний час Міндоходів розробляє нову модель декларування доходів громадян за участю громадського і експертного співтовариства. Концепцію системи загального декларування оприлюднено на сайті Міндоходів.