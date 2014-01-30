«Фідобанк» за рік знизив прибуток в 3,5 разу

«Фідобанк», який входить до групи великих банків України, у 2013 році порівняно з 2012 роком, знизив прибуток в 3,5 разу - до 26,244 млн грн, повідомив банк у звітності на офіційному сайті.

Відповідно до звітності, з початку 2013 року активи банку зросли в 2,3 разу - до 11,425 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - майже в 5 разів, до 5,030 млрд грн, зобов'язання - в 2,4 разу, до 8, 903 млрд грн, кошти клієнтів - майже в 3 рази, до 5,878 млрд грн, власний капітал - в 2,2 разу, до 2522 млрд грн, статутний капітал - у 3,4 разу, до 2,316 млрд грн.

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Довідка УНІАН. «Фідобанк» (раніше - банк «Ажіо», «СЕБ Банк», м. Київ) працює на ринку України з 1991 року і входить до групи великих фінансових установ.

У грудні 2012 року власник «Фідобанку» Олександр Адаріч уклав договір з Erste Group про купівлю українського «Ерсте Банку» за 83 млн дол. «Ерсте Банк» змінив найменування на «Фідокомбанк» в червні 2013 року, Національний банк дав дозвіл на реорганізацію «Фідокомбанку» шляхом його приєднання до «Фідобанку» в серпні, а злиття обох банків і перехід на єдиний баланс завершилося в листопаді 2013 року.

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