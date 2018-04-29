Економіст Володимир Лановий: Уряд Азарова залишив економіку повністю розваленою

Президент України відправив у відставку уряд на чолі з Азаровим. В інтерв'ю УНІАН доктор економічних наук, президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий заявив, що економіка зараз знаходиться в катастрофічному стані і закликав владу якомога швидше сформувати уряд народної довіри з урахуванням вимог Майдану.

- Володимир Тимофійович, уряд Азарова пішов у відставку. В якому стані він залишив економіку країни?

- У нас зараз дуже складна ситуація з державними фінансами, з боргами, взагалі з бюджетним процесом. Оскільки економіка падає, банки перестали кредитувати виробництво і торгівлю. Вони скуповують долари і фактично не продають, чому курс і зріс - це б’є по імпорту, по всьому обороту. Нам залишили повністю розвалену економіку.

- Який уряд зможе вирішити економічні проблеми країни?

- Скажу так, новий уряд має бути одночасно урядом реформаторів. Тобто, це має бути уряд спеціалістів, яким довірить і Майдан, і вся громадськість. Цей уряд має терміново провести реформи для відновлення економіки.

- Коли повинен бути сформований новий уряд?

- Ситуація настільки погана, що нам потрібен уряд реформаторів вже через тиждень, чи через два тижні. Терміни дуже короткі. Але запропонувати рішення проблем треба вже сьогодні. Основні напрямки реформ всім зрозумілі. Потрібні кваліфіковані люди, які б знали, що вони роблять і відповідали за результат своїх дій. Інакше не відновити активність в економіці, а це при будь-якій владі приведе до фіаско.

- Поясніть, чому треба так поспішати з формуванням нового уряду?

- Виходячи з усіх обставин, тимчасовий уряд, який зараз виконує обов’язки, неможливий. Кожен день перебування цього уряду не тільки поглиблює кризу, яка шаленими темпами розгортається, але він також буде ховати усі темні справи, документи, накази, «відмиватись» і ховати інформацію. Тут дуже серйозна ситуація. Не можна жодного дня тягнути із цим урядом у відставці. Вони ніяк не будуть реагувати, створювати якісь можливості для зупинки негативних процесів, оскільки думатимуть про себе, про свою, так би мовити, «амністію» після звільнення з посад. Перебування в сьогоднішніх умовах політичної, правової та фінансово-економічної кризи вимагає, щоб годинами вимірювалось перебування цих виконуючих обов’язки на своїх посадах – не більше.

Кривавий терор, який розгорнула влада проти власного народу, пов’язаний з тим, що їм є, що ховати. Вони стільки зробили протизаконних операцій, стільки використовували службове становище в своїх інтересах чи в інтересах олігархів, то їм є, що приховувати.

- На Вашу думку, чи є в країні фахові кадри, які зможуть очолити уряд?

- Є дві вимоги, до нового уряду. Це - моральність, що забезпечить створення команди, яка буде боротись із корупцією. І друге – професіоналізм. Суспільство більш володіє кадровими ресурсами в тій чи іншій галузі, наприклад, в науці, фінансових питаннях, ніж будь-яка фракція парламенту. До того ж, нажаль, підбирали людей в депутати не за ознаками фаховості. Не можна інерційно міняти людей в уряді, вони будуть робити теж саме, що й попередники. Парламентарі мають зрозуміти, що без громадянського суспільства, фахових середовищ в різних галузях не можна зараз сформувати уряд за відповідними критеріями.

Має бути відкрита позиція. Може бути людина з політичних кіл, парламенту, може - з науки, бізнесу, з експертних середовищ. До речі, експерти завжди в пріоритеті для формування уряду Сполучених Штатів Америки. Можуть призначити на посаду президента - людину не зовсім фахову, але він підбирає дійсно експертів, нобелівських лауреатів, наприклад, як міністр енергетики США.

- Повернемося до реформ. Які реформи, в першу чергу, має провести новий уряд?

- Потрібні такі реформи, які б дали хід малому і середньому бізнесу. А це - зміна податкового комплексу, умов функціонування бізнесу, створення можливостей для кредитування малого і середнього бізнесу. Це - те, що буквально за два-три місяці пожвавить економіку і відновить функціонування бюджету. Крім того, звичайно, необхідні спеціальні процедури для скорочення державного боргу і його реструктуризації за іншими інструментами та на інші терміни для того, щоб цю навалу фінансового боргу зняти з економіки і збалансувати валютні ринки.

Окрім того, треба відновити процес інтеграції в Європейский Союз, парламентаризм в країні, ввести спеціальні механізми боротьби з корупцією, вирішити проблеми грошових ринків. Також необхідно підготувати нове виборче законодавство та розробити організаційні умови проведення виборів, в тому числі, враховуючи зміну механізмів міліцейської участі в них, щоб правоохоронці дійсно займались порядком в цьому процесі.

- Що Ви маєте на увазі, говорячи про відновлення парламентаризму?

- Відновлення парламентаризму - це й конституційні зміни, й обмеження влади президента представницькими функціями головнокомандувача.

- Як Ви вважаєте, чи має опозиція зараз вести діалог із владою щодо формування нового уряду?

- Вважаю, що існує Майдан, який спостерігатиме за комбінаціями у верхах: хто з ким домовився – не домовився, коаліція – не коаліція. І буде дуже твердо стояти. З цією владою не можна мати справу. За ними стоять олігархи, які хочуть знайти компроміс між революцією і між тими інституціями, які забезпечували їм безбідне, жирне, нахабне існування. Майдан це розуміє. Майдан буде весь час ставити на місце політиків, якщо вони будуть, як вже були спроби, якимось чином шукати не ті компроміси.

- Що можна зробити в цій ситуації, аби налагодити переговорний процес?

- В цьому контексті краще було б включити в переговорний процес представників Майдану, громадянського суспільства, можливо, моральних авторитетів, які б задовольнили певні ключові сили на Майдані. Тому що коли політики між собою за закритими дверима чотири години про щось говорять, то громадськість мала б знати, включатися і інформувати Майдан про що йде мова, і чи треба чекати результатів.

- Як поводять себе у цій складній економічній ситуації іноземні інвестори? Чи варто сподіватись на стабільний потік інвестицій?

- Зараз відбувається процес виведення капіталу з України - з українських корпорацій, банків, а також з іноземних. Заощадження відбувається в доларах активно, і тому курс долара зріс. Нагадаю, курс рубля не зріс. Тобто, банкіри заощаджують в доларах і переводять гроші на відповідні рахунки закордоном, аби зберегти свої капітали. Щодо іноземних інвесторів, то вони давно зрозуміли, що з кримінальною владою не можна мати справу і гроші довіряти українським ринкам не можна. Згортання відбувається по всіх фронтах: банки продають свою установу в Україні, виводять капітали, залишки коштів, нове кредитування не відбувається. Тому валютна проблема, нажаль, стає вкрай складною і незбалансованою.

- Який Ваш прогноз курсу гривні?

- Відмітка в 9-10 грн за долар не є максимальною. Ситуація може призвести до катастрофічного тимчасового падіння, потім може бути відновлення курсу, але просто валюти зараз може не стати на ринках - і на міжбанківському, і в роздрібній торгівлі.

- Що буде з депозитами?

- Люди не здають гроші в банк на депозити. Таким чином, стає зрозумілим, що довгострокові депозитні угоди, звичайно, діють і люди на щось надіються. Вони не можуть розірвати ці угоди. І це звужує фінансові ресурси банківського сектору, в тому числі, фінансування дефіциту бюджету, а значить скорочені можливості отримання фінансування бюджетною сферою - працівниками-бюджетниками в усіх закладах нашої держави.

Дар'я Андрєєва (УНІАН)