Придніпровська залізниця безкоштовно перевезла понад 24 тис. дітей пільгових категорій

Придніпровська залізниця (ПЗ) у 2013 році безкоштовно перевезла 24 191 дітей пільгових категорій, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Зокрема, Придніпровська магістраль минулого року перевезла 13 259 дітей-сиріт та 10 932 дітей-інвалідів.

«Придніпровські залізничники займаються благодійністю в рамках акцій, які кілька років поспіль проводить Державна адміністрація залізничного транспорту України», - підкреслили в прес-службі.

Також повідомляється, що Придніпровська залізниця безкоштовно забезпечила майже 13 тисяч ветеранів війни та учасників бойових дій комплектами постільної білизни в поїздах власного формування.

Прес-служба "Укрзалізниці" нагадала, що компанія продовжила на 2014 рік дію благодійних акцій з безоплатного надання чаю і постільної білизни ветеранам війни та учасникам бойових дій, а також з безкоштовних перевезень дітей-інвалідів та дітей-сиріт.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» у 2012 році безкоштовно перевезла понад 184 тис. дітей пільгових категорій, а у 2011 році - понад 188 тис.

Акція надання безкоштовного проїзду дітям діє з 2000 року і поширюється на загальні та плацкартні вагони в нічних поїздах, вагони 2-го і 3-го класів регіональних поїздів, на регіональний Експрес і потяги Інтерсіті внутрішнього сполучення, а також приміські поїзди. Послугою можуть скористатися діти віком до 16 років у межах України, мають статус дітей-сиріт, дітей-інвалідів всіх категорій, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей загиблих шахтарів, військовослужбовців та залізничників.

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Довідка УНІАН. Відповідно до законодавства України, залізничним транспортом здійснюється перевезення 26 пільгових категорій громадян у повному обсязі. Однак з року в рік спостерігається негативна тенденція несвоєчасного і неповного відшкодування витрат на перевезення пільговиків, що істотно погіршує фінансовий стан галузі. Зокрема, недоотримані кошти не дозволяють підвищувати якість послуг для пасажирів і оновлювати рухомий склад.

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