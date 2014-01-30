НБУ: цінова стабільність робить держави привабливими для інвесторів

Про це в інтерв'ю Першому національному каналу заявив радник Голови Національного банку України Валерій Литвицький.

«Останні 31 місяць інфляція в Україні склала у місячному вимірі менш 0,5 %. Цим треба дорожити», - сказав він.

За словами представника банківського регулятора, Національний банк України тримав і надалі буде тримати в полі зору ціни та обмінний курс гривні.

«Національний банк України оцінює ситуацію на валютному ринку як стабільну і констатує довіру населення до національної валюти та дій Національного банку України», - підкреслив радник Голови Національного банку України Валерій Литвицький.