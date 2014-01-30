НБУ: цінова стабільність робить держави привабливими для інвесторів
21:18, 30 січня 2014Фінанси
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Цінова стабільність робить держави привабливими для інвесторів. Національний Банк України оцінює ситуацію на валютному ринку як стабільну і констатує довіру населення до національної валюти.
В НБУ: цінова стабільність робить держави привабливими для інвесторів
Про це в інтерв'ю Першому національному каналу заявив радник Голови Національного банку України Валерій Литвицький.
«Останні 31 місяць інфляція в Україні склала у місячному вимірі менш 0,5 %. Цим треба дорожити», - сказав він.
За словами представника банківського регулятора, Національний банк України тримав і надалі буде тримати в полі зору ціни та обмінний курс гривні.
«Національний банк України оцінює ситуацію на валютному ринку як стабільну і констатує довіру населення до національної валюти та дій Національного банку України», - підкреслив радник Голови Національного банку України Валерій Литвицький.
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