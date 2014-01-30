Устенко: Україна втрачає мільярди доларів від політичної кризи

Виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко заявив про це під час круглого столу, передає кореспондент ForUm`у

За словами економіста, це виражається в зростанні вартості зовнішніх запозичень, зміні настроїв інвесторів.

«Політичне протистояння дуже дорого коштує, тим більше що воно відбувається на тлі загальної нестабільності перехідних ринків у світі. У свою чергу, ця нестабільність, викликана згортанням політики кількісного пом'якшення в США, яке викликало відтік капіталу з усіх ринків, що розвиваються. Одночасно ослабли позиції більшої частини нацвалют відповідних країн, включаючи рубль РФ, турецьку ліру та ін», - зазначив він.

Експерт додав, що втрати приватного бізнесу країни від «політичного» зростання вартості обслуговування корпоративних зовнішніх боргів тільки за кінець минулого тижня перевищили $2 млрд.

«Крім того, до подій на вул. Грушевського більшість експертів прогнозували вітчизняній економіці в 2014 р. зростання на 2-3%, але тепер це під великим питанням. Була маса передумов для досягнення таких показників - зняття торговельних бар'єрів з боку Росії, отримання від неї фінансової підтримки, очікування зростання як внутрішнього, так і експортного попиту», - сказав аналітик.