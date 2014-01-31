Fitch підтвердило рейтинг Росії "BBB", прогноз - "стабільний"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch у п'ятницю, 31 січня, підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента Російської Федерації в іноземній і національній валюті "BBB" зі стабільним прогнозом і очікує, що слабкий рубль підтримає економіку, передає ПРАЙМ.

Fitch вважає, що прогноз по нафтогазовим доходам на 2014 рік занадто оптимістичний, і дефіцит бюджету перевищить цільовий показник 0,5% ВВП. "Між тим, ослаблення курсу рубля буде мати компенсуючий ефект, збільшуючи нафтогазові доходи в національній валюті", - підкреслюють експерти агентства. Вони очікують, що волатильність курсу рубля буде зростати.

Зростання економіки РФ складе 2% за підсумками року завдяки пожвавленню споживання, більш динамічного відновлення темпів зростання чекати не варто, вважає Fitch. "Зменшення робочої сили і брак структурних реформ обмежують довгострокові перспективи економічного зростання", - йдеться в повідомленні агентства.

Залежність від нафтового експорту РФ залишиться високою, незважаючи на його диверсифікацію. Що стосується ситуації в банківському секторі, то уповільнення темпів економічного зростання може призвести до погіршення якості активів кредитних організацій і скорочення їх резервів, вважає Fitch.

Прогноз по рейтингах залишається стабільним, що означає відсутність у Fitch планів щодо їх зміни в найближчому майбутньому. Тим не менш, зниження рейтингу можливо у разі тривалого падіння нафтових цін, помилок у бюджетній політиці, скорочення резервів і слабких темпів зростання економіки.