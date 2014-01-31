Оптимізм споживачів у Великобританії досяг максимуму більш ніж за 6 років

Оптимізм споживачів у Великобританії досяг максимальних значень у січні більше ніж за шість років, оскільки британці стали краще оцінювати особисту фінансову та загальну економічну ситуацію.

Індекс споживчої довіри, що розраховується дослідницькою компанією GfK, виріс до мінус 7 пунктів порівняно з мінус 13 в грудні. Це найвищий рівень з вересня 2007 року, при цьому в останні місяці індекс знижувався, повідомляють Вести Экономика.

"Після трьох послідовних місячних падінь індексу, в січні ми побачили швидке поліпшення, яке схоже на ситуацію минулого літа, - сказав керуючий директор департаменту соціальних досліджень GfK Нік Мун. - Усі п'ять окремих елементів, що входять до складу індексу, значно виросли в цьому місяці".

Довіра інвесторів також зростає на тлі поліпшення ситуації на ринку житлової нерухомості, бо це, як правило, підтримує сильні витрати, оскільки споживачі відчувають себе багатшими й щасливішими, коли вартість їх снайдорожчих активів зростає.

Читайте такожБорг уряду єврозони знизився вперше з 2007 рокуВодночас, побоювання з приводу стійкості економічного відновлення зберігаються, тому що темпи зростання доходів, як і раніше, відстають від споживчої інфляції та зростання цін на житло. Це дозволяє припустити, що британці використовують для купівель наявні заощадження.