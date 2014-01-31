Google збільшив квартальну виручку до 16,9 млрд дол.

Одна з найбільших корпорацій IT-сфери Google у жовтні-грудні 2013 року порівняно з аналогічним періодом роком раніше збільшила виручку на 17% до 16,9 млрд дол., повідомляється в фінансовому звіті компанії.

Згідно зі звітом, у четвертому кварталі минулого року чистий прибуток компанії зріс також на 17% і склав 3,4 млрд дол.

При цьому операційний прибуток Google у звітному періоді збільшився до 3,9 млрд дол. із 3,4 млрд дол. в аналогічному періоді роком раніше.

За даними Google, компанія заробила на своїх сайтах 10,6 млрд дол., що становить 67% від загального розміру виручки.

«Ми завершили 2013 рік черговим кварталом успіхів і зростання», - зазначив глава компанії Ларрі Пейдж.

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Як повідомляв УНІАН, цього тижня китайська компанія Lenovo підписала угоду про купівлю в Google виробника телефонів Motorola Mobility. Вартість угоди склала 2,91 млрд дол.

Довідка УНІАН. Google Inc. - американська корпорація, що інвестує в інтернет-пошук, хмарні обчислення та рекламні технології. Була заснована на той момент студентами Ларрі Пейджем і Сергієм Бріном 4 вересня 1998 року. Штаб-квартира компанії знаходиться в Маунтін-В'ю (штат Каліфорнія, США).