Standard & Poor's оцінив кредитоспроможність «ПриватБанку» вище за рейтинг України

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's зберегло оцінки власної кредитоспроможності «ПриватБанку» SACP на рівні ("b+"), що на 3 значення вище за суверенний рейтинг України, повідомила УНІАН прес-служба банку.

Згідно з повідомленням, водночас довгостроковий рейтинг банку, згідно з методологією S&P, було знижений слідом за суверенним рейтингом, до рівня "CCC+" з негативним прогнозом через загрозу політичної нестабільності в країні.

Як повідомив банк, посилаючись на прес-реліз агентства, оцінка власної кредитоспроможності «ПриватБанку » відображає його домінуюче становище на українському ринку і серед найбільших банків СНД, високу якість активів і «адекватні» показники ліквідності, а також стійкі позиції на ринку і низький ступінь впливу державних фінансів.

Читайте також«ПриватБанк» у 2013 році наростив прибуток на 22%Водночас рівень довгострокового кредитного рейтингу банку за методологією Standard & Poor's стримується рівнем суверенного кредитного рейтингу України за зобов'язаннями в іноземній валюті, встановленому 28 січня 2014 року.

Також повідомляється, що політична ситуація поки не спричинила помітного впливу на банки, показники їх фінансування та ліквідності. Зокрема, фінансові показники «ПриватБанку» з ліквідності, капіталізації та якості активів залишаються стабільними, незважаючи на тривалу невизначеність і слабку економічну середу в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's знизило рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній валюті до «ССС+/С» з негативним прогнозом у зв'язку зі складною політичною ситуацією .

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (Дніпропетровськ ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. Основними власниками банку є Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський, які прямо володіють 34,1929% і 33,8554% акцій банку відповідно, а також через компанію Triantal Investments Ltd (Кіпр, 24,9900% акцій).