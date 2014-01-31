Столичні платники податків сплатили 47 млн грн екологічного податку

Київські платники податків у 2013 році сплатили 47 млн. грн екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства доходів і зборів України в Києві.

За даними відомства, значну частину становлять надходження від стягнення утилізаційного збору при ввезенні транспортних засобів у режимі імпорту. Зокрема, минулого року в столиці було оформлено близько 4,4 тис. імпортованих автомобілів, із яких тільки 3% були доставлені громадянами, а решта – автоділерами.

У Міндоходів також повідомили, що в січні 2014 року Київська міжрегіональна митниця вже здійснила оформлення близько 300 транспортних засобів, при цьому було сплачено близько 4 млн. грн екологічного податку.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році платники податків України сплатили 440 млн. грн екологічного податку.

Минулого року для забезпечення своєчасної утилізації знятих з експлуатації транспортних засобів були розроблені та прийняті зміни до Податкового кодексу України щодо оподаткування ввезення транспортних засобів на митну територію держави. Зокрема, з 1 вересня 2013 року громадяни, які здійснюють ввезення, виробництво і придбання транспортних засобів і кузовів до них, мають сплатити екологічний податок за подальшу утилізацію транспорту.

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Раніше в Міндоходів заявили, що введення з 1 вересня 2013 року утилізаційного збору, незважаючи на побоювання імпортерів, істотно не вплинуло на кількість автотранспорту, що ввозився до України. Зокрема, у вересні-листопаді минулого року до України було імпортовано 48 тис. автомобілів на загальну суму 662 тис. дол.