S&P слідом за суверенним знизило рейтинги трьох українських банків

11:37, 31 січня 2014
Фінанси
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S&P знизило рейтинги трьох українських банків до рівня "ССС+" з негативним прогнозом

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's / dw.de

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s слідом за зниженням суверенного рейтингу України знизило довгострокові кредитні рейтинги «ПриватБанку», «Альфа-Банку» і «Кредобанку» з рівня "B- " до "ССС+" з негативним прогнозом, говориться в повідомленні агентства.

Згідно з повідомленням, агентство підтвердило короткострокові кредитні рейтинги цих банків на рівні "С" і знизило кредитні рейтинги "Кредобанку" і "Альфа-Банку" за національною шкалою з "uaBBB-" до "uaBB-". Згідно з повідомленням агентство підтвердило короткострокові кредитні рейтинги цих банків на рівні "С" і знизило кредитні рейтинги Кредобанку і Альфа-Банку за національною шкалою з "uaBBB-" до "uaBB-».

«За нашими оцінками, «ПриватБанк» має вищу власну кредитоспроможність, ніж «Альфа-Банк» і «Кредобанк». Наша оцінка «B +» власній кредитоспроможності «ПриватБанку» відображає його більш сильну, ніж у двох інших банків, франшизу і конкурентоспроможність», - мовиться в повідомленні агентства.

Разом з тим агентство відзначає, що «Альфа-Банк» і «Кредобанк» є дочірніми банками великих материнських груп, кредитоспроможність яких значно перевищує кредитоспроможність України і які у разі потреби нададуть екстрену підтримку своїм дочерним компаніям.

На думку аналітиків S&P, українські банки, як і раніше, схильні до високих ризиків, пов'язаних із нестабільністю економічного і політичного середовища в країні, а суверенні ризики України і надалі матимуть сильний вплив на характеристики кредитоспроможності банків.

«Політична нестабільність у поєднанні з дуже слабкими економічними перспективами збільшує ризики для банківського сектора, який є за своєю природою дуже чутливим до будь-яких змін», - відзначає S&P. 

Агентство не виключає (у разі продовження зіткнень протестувальників із урядом) дострокового вилучення депозитів із банківської системи, дефіциту ліквідності, збоїв у платіжних системах банків.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's знизило рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній валюті до «ССС+/С» з негативним прогнозом у зв'язку зі складною політичною ситуацією. 

Зниження рейтингу банків зазвичай відбувається при зниженні суверенних рейтингів країни, рейтинги банків не можуть бути вищими за суверенні рейтинги.

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