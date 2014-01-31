Фонд гарантування вкладів починає виплати вкладникам банку «Даніель»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 31 січня починає виплати коштів вкладникам банку «Даніель», в якому введена тимчасова адміністрація, через установи банку «Хрещатик», повідомляється на сайті фонду .

Виплати коштів проводяться за депозитами, термін дії яких закінчився до 17 січня 2014 року включно, і за поточними рахунками. Щодо виплат за іншими вкладами фонд оголосить додатково.

Також фонд повідомив, що в результаті проведеної інвентаризації банківських договорів за вкладами у банку «Даніель» виявлено операції з ознаками фіктивної заборгованості банку перед вкладниками - імовірно, для розкрадання коштів фонду. Також були виявлені рахунки, заблоковані керівництвом банку до моменту введення тимчасової адміністрації, і сумнівні операції, що мають ознаки фінансових махінацій. За оцінками фонду, обсяг таких операцій становить 116,6 млн грн, кількість рахунків - близько 1200.

Фонд гарантування вкладів зазначив, що для недопущення розкрадання коштів фонду зобов'язання банку перед фізособами за такими операціями не включено до реєстру виплат до проведення їх детального аналізу, в тому числі із залученням правоохоронних органів.

Водночас фонд підкреслив, що виплати щодо добросовісних вкладників проводитимуться в установленому порядку.

Як повідомляв УНІАН, фонд гарантування вкладів фізичних осіб 16 січня прийняв рішення про початок виведення банку «Даніель» з ринку і здійснення в ньому тимчасової адміністрації з 17 січня 2014 року. Фонд прийняв таке рішення на підставі постанови Нацбанку від 16 січня № 14 про визнання банку неплатоспроможним. Тимчасова адміністрація вводиться терміном на три місяці - з 17 січня по 16 квітня 2014 року, і протягом цього періоду вкладники банку можуть отримати свої кошти за вкладами, термін дії яких закінчився, і за поточними рахунками. Виплати здійснюватимуться в розмірі вкладу та відсотків, нарахованих на 16 січня, в межах 200 тис. грн. Фонд уповноважив на тимчасову адміністрацію банку провідного спеціаліста фонду Євгена Ожга, до якого з дня введення тимчасової адміністрації перейшли усі повноваження керівництва та акціонерів банку.

Довідка УНІАН. Банк «Даніель» (м. Київ ) працював на ринку України з 2003 року і входив до групи невеликих фінансових установ. Згідно з інформацією на офіційному сайті банку, ніхто з його акціонерів не є власником істотної участі (понад 10%).

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