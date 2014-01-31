«ОТП Банк» у 2013 році вдвічі знизив прибуток

Згідно зі звітністю, активи банку в 2013 році знизилися на 6,91% - до 18,722 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 2,43%, до 14,124 млрд грн, зобов'язання - на 8,76%, до 15,363 млрд грн, кошти клієнтів зросли на 6,37%, до 9,537 млрд грн, власний капітал - на 2,61%, до 3,359 млрд грн, статутний капітал не змінився і становить 2,868 млрд грн.

Читайте такожБанки України віднесли до групи найслабкіших за рівнем ризиківЯк повідомляв УНІАН, «ОТП Банк» у 2012 році отримав чистий прибуток у розмірі 261,5 млн грн, що на 18,5% менше показника 2011 року.

«ОТП Банк» створений в 1998 році й на сьогоднішній день входить до групи великих українських банків. Угорський OTP Bank володіє 100% акцій банку.